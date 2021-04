உலக செய்திகள்

இந்த ஆண்டின் முதலாம் காலாண்டில் சார்ஜாவில், விபத்துகள் 35 சதவீதம் குறைந்தன போலீஸ் அதிகாரி தகவல் + "||" + In Sharjah in the first quarter of this year, the number of accidents dropped by 35 percent

