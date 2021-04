உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் பரபரப்பு விமான நிலையம் அருகே துப்பாக்கிச்சூடு; 8 பேர் சாவு; கொலையாளி துப்பாக்கியால் சுட்டு தற்கொலை + "||" + Shooting near a sensational airport in the United States; 8 deaths; Suicide by shooting with killer gun

