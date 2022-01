உலக செய்திகள்

2021ம் ஆண்டின் விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் முன்னிலை வகித்த சீனா! + "||" + With 55 launches, Mars landing and space station dockings China dominated the space race in 2021

2021ம் ஆண்டின் விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் முன்னிலை வகித்த சீனா!