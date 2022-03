உலக செய்திகள்

ருமேனியா மற்றும் மால்டோவா நாடுகளிலிருந்து 6222 இந்தியர்கள் மீட்பு! - மந்திரி ஜோதிராதித்ய சிந்தியா + "||" + Jyotiraditya Scindia said in a tweet; Evacuated 6222 Indians in last 7 days from Romania & Moldova.

