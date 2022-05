உலக செய்திகள்

நான் உங்கள் துணை விமானி பேசுகிறேன்... இன்னும் பயிற்சியில் தேர்ச்சியடையவில்லை - நடுவானில் பீதியை கிளம்பிய விமானி...! + "||" + This is your co-pilot speaking... I'm only a trainee! Virgin jet to New York is forced to turn back to Heathrow

நான் உங்கள் துணை விமானி பேசுகிறேன்... இன்னும் பயிற்சியில் தேர்ச்சியடையவில்லை - நடுவானில் பீதியை கிளம்பிய விமானி...!