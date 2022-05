உலக செய்திகள்

இலங்கையில் அனைத்து பாதுகாப்பு படையினரின் விடுமுறை ரத்து - பாதுகாப்பு அமைச்சகம் உத்தரவு + "||" + Holidays of all security forces in Sri Lanka canceled - Ministry of Defense orders

