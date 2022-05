உலக செய்திகள்

"மே மாதத்தின் மையத்தில் கடும் வெப்ப அலை வீசும்!" பாகிஸ்தான் வானிலை மையம் எச்சரிக்கை! + "||" + "Extreme heat wave in the center of May!" Pakistan Meteorological Department warns

"மே மாதத்தின் மையத்தில் கடும் வெப்ப அலை வீசும்!" பாகிஸ்தான் வானிலை மையம் எச்சரிக்கை!