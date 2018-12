கிரிக்கெட்

‘ஆஸ்திரேலிய டெஸ்ட் தொடரில் அஸ்வின் சிறப்பாக பந்து வீசுவார்’ - புஜாரா நம்பிக்கை + "||" + "In the Australian Test series Ashwin will make the ball better" - pujara believes

‘ஆஸ்திரேலிய டெஸ்ட் தொடரில் அஸ்வின் சிறப்பாக பந்து வீசுவார்’ - புஜாரா நம்பிக்கை