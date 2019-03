கிரிக்கெட்

முதலாவது ஒரு நாள் போட்டியில் இலங்கை-தென்ஆப்பிரிக்கா இன்று மோதல் + "||" + The first one-day match is the Sri Lanka-South Africa match today

முதலாவது ஒரு நாள் போட்டியில் இலங்கை-தென்ஆப்பிரிக்கா இன்று மோதல்