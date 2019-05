கிரிக்கெட்

முதலாவது தகுதி சுற்றில் சென்னையை வீழ்த்திமும்பை அணி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது + "||" + In the first qualifying round Bring down Chennai The Mumbai team advanced to the final

