கிரிக்கெட்

உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி அரைஇறுதிக்கு தகுதி பெறுவது உறுதி கபில்தேவ் கணிப்பு + "||" + World Cup cricket match The Indian team are sure to qualify for the semi-final

உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி அரைஇறுதிக்கு தகுதி பெறுவது உறுதி கபில்தேவ் கணிப்பு