கிரிக்கெட்

அடுத்த கேப்டன் ரோகித் சர்மா தான்! கோலியை மீண்டும் சீண்டும் கவுதம் கம்பீர் + "||" + Gautam Gambhir feels Rohit Sharma would be next India captain after Virat Kohli

அடுத்த கேப்டன் ரோகித் சர்மா தான்! கோலியை மீண்டும் சீண்டும் கவுதம் கம்பீர்