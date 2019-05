கிரிக்கெட்

உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிக்கான பாகிஸ்தான் அணியில் வஹாப், ஆசிப் அலி, முகமது அமிர் சேர்ப்பு + "||" + Wahab, Asif Ali and Mohammed Amir join the Pakistan team for the World Cup cricket match

உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிக்கான பாகிஸ்தான் அணியில் வஹாப், ஆசிப் அலி, முகமது அமிர் சேர்ப்பு