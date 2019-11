கிரிக்கெட்

வெஸ்ட்இண்டீசுக்கு எதிரான 20 ஓவர் போட்டி தொடரில் இருந்து காயம் காரணமாக தவான் விலகல் - சஞ்சு சாம்சன் சேர்ப்பு + "||" + Dhawan withdraws due to injury from the 20-over series against West Indies - Sanju Samson Addition

வெஸ்ட்இண்டீசுக்கு எதிரான 20 ஓவர் போட்டி தொடரில் இருந்து காயம் காரணமாக தவான் விலகல் - சஞ்சு சாம்சன் சேர்ப்பு