கிரிக்கெட்

இந்தியா-வெஸ்ட்இண்டீஸ் அணிகள் மோதும் ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டிக்கான டிக்கெட் விற்பனை நாளை தொடக்கம் - குறைந்தபட்ச விலை ரூ.1,200 + "||" + Tickets for the one-day international match between India and West Indies start tomorrow

இந்தியா-வெஸ்ட்இண்டீஸ் அணிகள் மோதும் ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டிக்கான டிக்கெட் விற்பனை நாளை தொடக்கம் - குறைந்தபட்ச விலை ரூ.1,200