கிரிக்கெட்

டி20 உலகக் கோப்பை 2022-க்கு ஒத்தி வைப்பு? ஐசிசி + "||" + T20 World Cup 2020: ICC may postpone the tournament to 2022

டி20 உலகக் கோப்பை 2022-க்கு ஒத்தி வைப்பு? ஐசிசி