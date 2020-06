கிரிக்கெட்

ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட் போட்டியை இலங்கையில் நடத்தலாம் - கவாஸ்கர் யோசனை + "||" + IPL cricket match May be conducted in Sri Lanka The idea of Gavaskar

ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட் போட்டியை இலங்கையில் நடத்தலாம் - கவாஸ்கர் யோசனை