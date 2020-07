கிரிக்கெட்

2008-ம் ஆண்டில் நடந்த சிட்னி டெஸ்டில் இந்தியாவுக்கு இரண்டு தவறான தீர்ப்பு வழங்கினேன் நடுவர் பக்னர் ஒப்புதல் + "||" + Allowed an Australian to score a century: Steve Bucknor admits his ‘two mistakes’ might have ‘cost’ India the Sydney Test in 2008

2008-ம் ஆண்டில் நடந்த சிட்னி டெஸ்டில் இந்தியாவுக்கு இரண்டு தவறான தீர்ப்பு வழங்கினேன் நடுவர் பக்னர் ஒப்புதல்