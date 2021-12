கிரிக்கெட்

தென்ஆப்பிரிக்க 'ஏ'அணிக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்ட் : இந்திய ஏ அணி 276 ரன்களில் ஆல் அவுட் + "||" + 2nd Test against South Africa 'A': India A all out for 274 runs

தென்ஆப்பிரிக்க 'ஏ'அணிக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்ட் : இந்திய ஏ அணி 276 ரன்களில் ஆல் அவுட்