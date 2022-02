கிரிக்கெட்

கேட்சை தவறவிட்டதால், சக வீரரின் கன்னத்தில் அறைந்த பாகிஸ்தான் வீரர் + "||" + Viral: Pakistan Pacer Haris Rauf Slaps Teammate On Field During PSL Match, Hugs Him Later

கேட்சை தவறவிட்டதால், சக வீரரின் கன்னத்தில் அறைந்த பாகிஸ்தான் வீரர்