கால்பந்து

ரசிகர்களை நோக்கி சட்டையை வீசிய ரொனால்டோவுக்கு மஞ்சள் அட்டை + "||" + Yellow card for Ronaldo throwing his shirt towards the fans

