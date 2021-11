கால்பந்து

அர்ஜெண்டினாவுக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை தகுதிச் சுற்றில் நெய்மர் விலகல் + "||" + Neymar Out of Argentina's World Cup Qualifier Against Brazil with Thigh Pain

