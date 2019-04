பிற விளையாட்டு

ஆசிய குத்துச்சண்டையில் தொடர்ந்து 4-வது பதக்கத்தை உறுதி செய்தார், ஷிவ தபா + "||" + In the Asian Boxing, he confirmed the 4th medal, Shiva Thapa

ஆசிய குத்துச்சண்டையில் தொடர்ந்து 4-வது பதக்கத்தை உறுதி செய்தார், ஷிவ தபா