கொரோனா குறித்த விழிப்புணர்வு: இந்திய பேட்மிண்டன் வீராங்கனை சிந்து சவால்

சிந்துவின் சவாலை உடனடியாக ஏற்று கொண்ட மத்திய விளையாட்டு துறை மந்திரி கிரண் ரிஜிஜூ, தானும் கைகழுவது போல் உள்ள வீடியோ காட்சியை டுவிட்டரில் வெளியிட்டு பிறகு மத்திய மந்திரி ஸ்மிரிதி ராணி, இந்திய டேபிள் டென்னிஸ் வீராங்கனை மனிகா பத்ரா, பிரபல பாடகர் அதனன் சாமி ஆகியோருக்கு விழிப்புணர்வு சவால் விடுத்துள்ளார்.



Thank you Ms @KatherineHadda for the challenge. Definitely we all can help slow the spread of #COVID2019

I now challenge @KirenRijiju@imVkohli@MirzaSania Make sure everyone wash yours hands properly #SafeHandsChallenge@WHOpic.twitter.com/Fztd6CzGU9