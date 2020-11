சினிமா துளிகள்

‘மூக்குத்தி அம்மன்’ படத்தில் இருந்து மனோபாலா மதபோதகராக நடித்த காட்சி நீக்கப்பட்டது + "||" + From the movie Mookuthi Amman Manopala As a religious pastor The cast scene has been deleted

