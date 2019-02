மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் இயங்கும் மத்திய அரசு அலுவலகங்களில் தமிழர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பில் முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் + "||" + Tamils should have priority in employment in central government offices running in Tamil Nadu

