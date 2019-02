மாவட்ட செய்திகள்

சிவகாசியில் 3–வது நாளாக பட்டாசு தொழிலாளர்கள் போராட்டம் ஆர்.டி.ஓ. நேரில் வந்து கோரிக்கை மனு பெற்றுக்கொண்டார் + "||" + Workers fight for 3rd day in Sivakasi The RTO came and received a request

சிவகாசியில் 3–வது நாளாக பட்டாசு தொழிலாளர்கள் போராட்டம் ஆர்.டி.ஓ. நேரில் வந்து கோரிக்கை மனு பெற்றுக்கொண்டார்