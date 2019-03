மாவட்ட செய்திகள்

போக்குவரத்து சிக்னல் அருகே நின்று புதுவையில் மனவளர்ச்சி குன்றிய மாணவர்கள் நூதன பிரசாரம் ‘வாக்களிப்பது ஜனநாயக கடமை’ + "||" + Standing near the traffic signal In pondichery Mentally retarded students Campaign 'Voting is a democratic duty'

போக்குவரத்து சிக்னல் அருகே நின்று புதுவையில் மனவளர்ச்சி குன்றிய மாணவர்கள் நூதன பிரசாரம் ‘வாக்களிப்பது ஜனநாயக கடமை’