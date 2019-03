மாவட்ட செய்திகள்

போலி பணி நியமன ஆணை தயாரித்ததாக அமைச்சரின் உதவியாளர் உள்பட 3 பேர் கைது + "||" + Three persons, including the minister's assistant, were arrested for making a fake job appointment order

போலி பணி நியமன ஆணை தயாரித்ததாக அமைச்சரின் உதவியாளர் உள்பட 3 பேர் கைது