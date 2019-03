மாவட்ட செய்திகள்

மகளிர் சுயஉதவி குழுவினர் பங்கேற்ற உறுதிமொழி ஏற்பு நிகழ்ச்சி: 100 சதவீதம் வாக்களிக்க விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் - கலெக்டர் ராமன் பேச்சு + "||" + Womens self-help crew participated in the pledge program: 100 percent of the vote to create awareness - Collector Raman Talk

மகளிர் சுயஉதவி குழுவினர் பங்கேற்ற உறுதிமொழி ஏற்பு நிகழ்ச்சி: 100 சதவீதம் வாக்களிக்க விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் - கலெக்டர் ராமன் பேச்சு