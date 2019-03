மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி-தஞ்சை இடையே மின்மயமாக்கப்பட்ட பாதையில் ரெயில் சோதனை ஓட்டம் வெற்றிகரமாக முடிந்தது + "||" + The train tested successfully on the electrified track between Trichy and Tanjore

