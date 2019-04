மாவட்ட செய்திகள்

கோடை வெயிலுக்கு இதமாக நாகர்கோவிலில் இடி– மின்னலுடன் கொட்டித்தீர்த்த மழை + "||" + Rain in the Nagercoil with a thunderstorm in the summer heat

கோடை வெயிலுக்கு இதமாக நாகர்கோவிலில் இடி– மின்னலுடன் கொட்டித்தீர்த்த மழை