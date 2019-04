மாவட்ட செய்திகள்

பேட்டரி கார் வசதி அரசு மருத்துவக்கல்லூரி முதல்வர் ஆய்வு + "||" + Battery car facility is being studied by the government medical college principal

பேட்டரி கார் வசதி அரசு மருத்துவக்கல்லூரி முதல்வர் ஆய்வு