மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை விமான நிலையத்தில் ரூ.46 லட்சம் அமெரிக்க டாலர் கடத்த முயன்ற மலேசிய பெண் கைது ரூ.5¾ லட்சம் கடத்தல் தங்கமும் சிக்கியது + "||" + Chennai airport US Dollar Trying to smuggle Malaysian woman arrested

சென்னை விமான நிலையத்தில் ரூ.46 லட்சம் அமெரிக்க டாலர் கடத்த முயன்ற மலேசிய பெண் கைது ரூ.5¾ லட்சம் கடத்தல் தங்கமும் சிக்கியது