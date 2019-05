மாவட்ட செய்திகள்

6 மாதத்துக்கு பிறகு கூடங்குளம் முதலாவது அணு உலையில் மீண்டும் மின்உற்பத்தி தொடக்கம் + "||" + Kudankulam In the first nuclear plant Start the power generation again

6 மாதத்துக்கு பிறகு கூடங்குளம் முதலாவது அணு உலையில் மீண்டும் மின்உற்பத்தி தொடக்கம்