மாவட்ட செய்திகள்

வாக்கு எண்ணிக்கையை சரியாக மேற்கொள்வது எப்படி? தேர்தல் அதிகாரிகளுடன் கலெக்டர் ஆலோசனை + "||" + How to do the Voting Number? Collector consult with election officials

வாக்கு எண்ணிக்கையை சரியாக மேற்கொள்வது எப்படி? தேர்தல் அதிகாரிகளுடன் கலெக்டர் ஆலோசனை