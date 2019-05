மாவட்ட செய்திகள்

பாளையங்கோட்டையில் பேராசிரியர் உள்பட 3 பேர் வீடுகளில் ரூ.4½ லட்சம் நகை-பணம் கொள்ளை - மர்ம நபர்களுக்கு வலைவீச்சு + "||" + In Playankottai 3 lakh people including professor Rs.4½ lakh jewelery-money robbery - for the mystery people search

பாளையங்கோட்டையில் பேராசிரியர் உள்பட 3 பேர் வீடுகளில் ரூ.4½ லட்சம் நகை-பணம் கொள்ளை - மர்ம நபர்களுக்கு வலைவீச்சு