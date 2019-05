மாவட்ட செய்திகள்

குமரி மாவட்டத்தில் தேன்–ரப்பர் ஆராய்ச்சிக்கான திட்டங்களை கொண்டு வருவேன் எச்.வசந்தகுமார் பேட்டி + "||" + H.V.Vasanthakumar interviewed me with plans for honey-rubber research in Kumari district

குமரி மாவட்டத்தில் தேன்–ரப்பர் ஆராய்ச்சிக்கான திட்டங்களை கொண்டு வருவேன் எச்.வசந்தகுமார் பேட்டி