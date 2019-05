மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் நாடாளுமன்ற தொகுதியை தி.மு.க. கைப்பற்றியது அ.ம.மு.க. வேட்பாளர் உள்பட 20 பேர் டெபாசிட் இழந்தனர் + "||" + DMK parliamentary constituency The capture of the DMK 20 candidates, including the candidate, lost deposit

