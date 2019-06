மாவட்ட செய்திகள்

தொழிலதிபர் மகன் பிறந்தநாள் விழாவில் ஹெலிகாப்டர் தாழ்வாக பறந்து மலர் தூவியதால் பரபரப்பு விசாரணை நடத்தப்படும் என உதவி கலெக்டர் தகவல்