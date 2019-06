மாவட்ட செய்திகள்

மது குடிக்க பணம் கேட்டு தாயிடம் தகராறு செய்த வாலிபர் கல்லால் தாக்கி கொலை அண்ணன் கைது + "||" + A young man who stole a drink with a mother to ask for money to drink the liquor and kill the brother and kill him

மது குடிக்க பணம் கேட்டு தாயிடம் தகராறு செய்த வாலிபர் கல்லால் தாக்கி கொலை அண்ணன் கைது