சேலத்துக்கு முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை வருகை: 7-ந் தேதி மேம்பாலத்தை திறந்து வைக்கிறார் + "||" + To Salem, Chief Minister Edappadi Palanisamy visiting tomorrow: 7-on will inaugurate the flyover bridge

