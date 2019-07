மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்களில் தரிசன கட்டணத்தை ரத்து செய்யக்கோரி 14-ந் தேதி ஆர்ப்பாட்டம் ராமகோபாலன் பேட்டி + "||" + Interview with Ramakopalan on May 14 for cancellation of darshan in temples

