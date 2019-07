மாவட்ட செய்திகள்

சுடுகாட்டு பாதை ஆக்கிரமிப்பை அகற்றக்கோரி மனு மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் அளித்தனர் + "||" + The petition for the abolition of the fireworks occupation was presented at the Public Day of Undermining

சுடுகாட்டு பாதை ஆக்கிரமிப்பை அகற்றக்கோரி மனு மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் அளித்தனர்