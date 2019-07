மாவட்ட செய்திகள்

பொள்ளாச்சி விவகாரத்தில் சர்ச்சையில் சிக்கியவர்: கரூர் போலீஸ் சூப்பிரண்டு பாண்டியராஜன் நியமனத்துக்கு எதிரான வழக்கு தள்ளுபடி - மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Controversy over Pollachi issue: Karur Police Superintendent dismisses the case against Pandiyarajan's appointment

பொள்ளாச்சி விவகாரத்தில் சர்ச்சையில் சிக்கியவர்: கரூர் போலீஸ் சூப்பிரண்டு பாண்டியராஜன் நியமனத்துக்கு எதிரான வழக்கு தள்ளுபடி - மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு