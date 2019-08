மாவட்ட செய்திகள்

குறைந்த விலைக்கு வீடு தருவதாக கூறி 350 பேரிடம் பணமோசடி செய்த கட்டுமான அதிபர் கைது + "||" + A construction magnate has been arrested for allegedly defrauding 350 people claiming to give them a low cost home

குறைந்த விலைக்கு வீடு தருவதாக கூறி 350 பேரிடம் பணமோசடி செய்த கட்டுமான அதிபர் கைது