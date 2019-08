மாவட்ட செய்திகள்

கரூர் நகராட்சியில் முதல்-அமைச்சரின் சிறப்பு குறைதீர்க்கும் முகாம் பொதுமக்களிடம் இருந்து அமைச்சர் மனுக்களை பெற்றார் + "||" + First-minister's special grievance camp in Karur municipality receives ministerial petitions from the public

