மாவட்ட செய்திகள்

கனமழை எதிரொலி: பக்தர்கள் வருகை இன்றி வெறிச்சோடிய விநாயகர் மண்டல்கள் + "||" + The echo of heavy rains: Ganesha mandalas devoid of pilgrims

கனமழை எதிரொலி: பக்தர்கள் வருகை இன்றி வெறிச்சோடிய விநாயகர் மண்டல்கள்