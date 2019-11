மாவட்ட செய்திகள்

தாராள வர்த்தக ஒப்பந்தம் புறக்கணிப்பு: பிரதமர் மோடிக்கு கர்நாடக அரசு நன்றி + "||" + Ignoring the liberal trade deal; Karnataka Government thanks to Prime Minister Modi

தாராள வர்த்தக ஒப்பந்தம் புறக்கணிப்பு: பிரதமர் மோடிக்கு கர்நாடக அரசு நன்றி