மாவட்ட செய்திகள்

முனிரத்னாவின் வெற்றிக்கு எதிரான வழக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மேல்முறையீட்டு மனு தள்ளுபடி + "||" + The case against Muniratna's victory was dismissed by the Supreme Court on appeal

முனிரத்னாவின் வெற்றிக்கு எதிரான வழக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மேல்முறையீட்டு மனு தள்ளுபடி